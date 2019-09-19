В Грозном загорелся самый крупный торговый центр Чечни

В крупном торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

ЧЕЧЕНЕЦ ГЕРМАНИЯ

Огонь охватил все три этажа здания, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МЧС. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Из торгового центра эвакуировали персонал. Движение по проспекту перед торговым центром перекрыто.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жертв и пострадавших нет.

«Гранд Парк» — самый крупный торгово-развлекательный комплекс Чечни.

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