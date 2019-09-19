Следователи СК пришли с обыском к бывшему издателю журнала The New Times Ирене Лесневской
Обновлено. Анна Качкаева удалила твит про обыск по просьбе сына Ирены Лесневской Дмитрия. По слова Качкаевой, сама Лесневская сказала ей, что «следователи были и уехали». Евгения Альбац информацию про обыск прокомментировала так: «Ирена Лесневская просила меня сказать только одно: „Сработала тревожная кнопка“».
Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск у основательницы канала РЕН ТВ, бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской. Об этом сообщила в твиттере профессор ВШЭ и журналистка Анна Качкаева.
По ее словам, обыск проводит СК на даче Лесневской в подмосковной деревне Шмеленки. С каким делом связаны следственные действия, пока неизвестно.
Помощница Лесневской в беседе с «Медузой» не стала комментировать эту информацию.
Ирена Лесневская с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. В 1991 году она вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию Ren TV, которая продавала своим программы другим каналам. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года.
Лесневская — лауреат нескольких телевизионных наград в России и кавалер французского ордена Почетного легиона.