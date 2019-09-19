Основателя LinguaLeo, обвиненного в убийстве сестры, отправят на принудительное лечение

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело основателя приложения для изучения английского языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, который обвиняется в убийстве родной сестры.

Ведомство просит назначить ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Преступление произошло в мае. По версии следствия, обвиняемый нанес сестре несколько ударов кухонным ножом, потому что его раздражало ее психическое заболевание и неадекватное состояние.

Согласно заключению экспертов, у самого Абдулнасырова выявлено «психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», заявили в прокуратуре.

Ранее подозреваемый полностью признал свою вину и был заключен под стражу.

LinguaLeo — одно из наиболее популярных приложений в мире для изучения английского языка. По подсчетам создателей, им пользуются 18 миллионов человек.