Мессенджеры стали самыми востребованными приложениями в телефонах россиян. Быстрее всего растет популярность Telegram

Мессенджеры лидируют по популярности среди приложений, установленных на смартфоны в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса . 53% респондентов заявили, что за прошедший год стали пользоваться ими чаще.

При этом, по данным , проведенного Deloitte, абоненты все чаще пользуются звонками через приложения, чем традиционной голосовой связью.

В среднем у россиян установлено на смартфоне четыре мессенджера. Самый популярный — WhatsApp, он установлен у 83% опрошенных. На втором месте Viber, который есть у 61% респондентов. Чуть более половины опрошенных (53%) установили Skype.

Telegram стоит на смартфонах у 40% респондентов. Несмотря на то, что этот мессенджер в России официально заблокирован, именно он быстрее всего набирает популярность, отмечают в Deloitte. За год доля установок Telegram выросла на 15 процентных пунктов.

Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года. Мессенджер разработал технологии обхода блокировки, которые позволяют ему работать практически беспрепятственно.