ЦСКА и «Краснодар» пропустили по пять голов в матчах Лиги Европы

Обновление. Московский ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» в Лиге Европы со счетом 1:5, пропустив пять голов во втором тайме.

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Матч, проходивший в Швейцарии, завершился со счетом 5:0 в пользу «Базеля».

3 октября «Краснодар» встретится в Лиге Европы с испанским клубом «Хетафе».

«Краснодар» попал в Лигу Европы после неудачного выступления в Лиге чемпионов.

В чемпионате России по футболу в минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место.