Джастина Трюдо обвинили в расизме из-за фото 18-летней давности. Он извинился

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за то, что в начале 2000-х годов появился на одной из вечеринок в костюме Алладина с белым тюрбаном и черным гримом на лице.

Соответствующее фото ранее опубликовал журнал Time. По данным издания, оно было сделано в 2001 году на закрытой вечеринке под названием «Арабская ночь» в частной школе в Ванкувере, где на тот момент Трюдо преподавал.

После публикации фотографии представители оппозиционных партий канадского парламента стали обвинять Трюдо в расизме.

Премьер-министр принес извинения гражданам страны в прямом эфире канадских телеканалов, выступая на борту своего самолета в аэропорту Галифакса. По словам Трюдо, 18 лет назад он не мог предположить, что его наряд могут посчитать расистским. «Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать», — сказал политик.

Justin Trudeau on brownface photo: «I should have known better» Global News