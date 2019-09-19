Бывший глава оперативного отдела «Матросской тишины» приговорен к 12 годам лишения свободы за вымогательство у заключенных

Бывший руководитель оперативного отдела следственного изолятора «Матросская тишина» Михаил Захаров признан виновным более 11 миллионов рублей у арестантов.

Преображенский суд Москвы, рассмотревший дело, приговорил Захарова к 12 годам в колонии строгого режима.

Также к длительным срокам заключения приговорены трое надзирателей «Матросской тишины» Павел Петран, Антон Девятаев и Валентин Базаев. Петрана и Девятаева суд приговорил к 8 годам лишения свободы каждого, Базаева — к девяти годам в колонии строгого режима. Петран, Захаров, Базаев и Девятаев также лишены права занимать определенные госдолжности и лишены своих званий.

Еще один фигурант дела — бывший сотрудник «Матросской тишины» Анатолий Осмачко — также приговорен к 9 годам лишения свободы.

Другие обвиняемые в вымогательстве у заключенных — врач-рентгенолог Фатима Найфонова и Михаил Тишичкин получили 4 года и 7 месяцев колонии общего режима и 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима соответственно.

Самое суровое наказание — 14 лет лишения свободы — суд назначил восьмому фигуранту дела — криминальному авторитету Елдару Векуа.

В СИЗО «Матросская тишина» содержатся около 1700 заключенных.

Фигуранты дела о вымогательстве у содержащихся в СИЗО «Матросская тишина» были задержаны в мае 2015 года. Тогда сообщалось, что от вымогательства могли пострадать до 10 заключенных.