В центре Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу. Он угрожает взорвать мост через Днепр

В Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр, сообщает УНИАН. Движение транспорта перекрыто.

Мужчина сделал несколько выстрелов, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя Национальной полиции Украины Ярослава Тракало. Издание «theБабель» уточняет, что преступник стрелял из автомата в воздух. Полиция квалифицировала случившееся как подготовку к теракту.

На записи с места происшествия видно, что на мосту стоит легковой автомобиль, водитель которого размахивает украинским флагом.

По данным «theБабель», стрельбу открыл 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Официально это не подтверждено.

В метро Киева ограничили движение поездов из-за анонимного сообщения о минировании.