Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности. Им станет Роберт ОʼБрайен

Новым советником президента США по национальной безопасности станет Роберт ОʼБрайен. Об этом в твиттере написал Дональд Трамп.

Сейчас ОʼБрайен работает в Госдепартаменте в должности специального президентского советника по делам заложников.

Предыдущий советник по нацбезопасности Джон Болтон был уволен Трампом 10 сентября (сам Болтон утверждал, что ушел по собственной инициативе). Болтон был сторонником жесткой линии в отношениях с Россией, Ираном, КНДР и Венесуэлой.