Сотрудник Nokia по ошибке выложил в открытый доступ данные о работе российской СОРМ

Сотрудник компании Nokia Networks по ошибке выложил в открытый доступ диск с информацией о принципах работы российской . Об этом пишет TechCrunch.

На диске оказались около двух терабайт информации, датированной 2016-2017 годами. В числе этой информации — данные о конкретных устройствах и структуре сетей СОРМ, которые обслуживает компания МТС (Nokia Networks осуществляет техническую поддержку этих сетей) а также о том, в каком порядке и какая информация предоставляется российским государственным органам. Там же были планы с адресами телефонных станций и секретных комнат с оборудованием СОРМ.

В Nokia сообщили, что закрыли доступ к диску спустя четыре дня после утечки.