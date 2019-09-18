Словарь Merriam-Webster разрешил употреблять слово «они» для обозначения человека, который не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину
Источник: The Guardian
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Американский словарь Merriam-Webster признал грамматической нормой использование слова they («они») в единственном числе, пишет The Guardian.
Местоимением they теперь можно обозначать гендерквира — персону, которая не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину.
They стало одним из 533 новых слов, добавленных в словарь Merriam-Webster.
Merriam-Webster — крупнейший издатель словарей в США. Словарь английского языка издательство выпускает с начала XIX века.
14 сентября британский певец Сэм Смит в своем инстаграме заявил, что будет называть себя в третьем лице местоимением they и попросил об этом же поклонников. Смит совершил каминг-аут как гендерквир в 2017 году.