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Роскомнадзор заблокировал крупнейший математический форум, пытаясь ограничить доступ к Telegram

Источник: Сергей Маркелов
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Роскомнадзор заблокировал сайт крупного англоязычного математического сообщества Art Of Problem Solving. Внимание на это обратил пользователь фейсбука Сергей Маркелов.

«Уже нельзя написать свое решение задачи через Билайн и Мегафон. Скоро и остальные провайдеры обновят реестр», — написал Маркелов.

По данным «Роскомсвободы», IP-адрес форума был внесен в реестр запрещенных сайтов еще 15 января. В качестве причины указано решение Таганского районного суда Москвы от 18 апреля 2018 года о блокировке Telegram.

Art Of Problem Solving является одним из наиболее посещаемых в мире тематических форумов о математике.

Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года, но несмотря на это фактически остается доступным для российских пользователей.

В ходе попыток заблокировать доступ к Telegram Роскомнадзор неоднократно блокировал десятки крупных сайтов и сервисов.