«Локомотив» впервые за 17 лет выиграл на выезде в Лиге чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл немецкий «Байер 04» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Матч, проходивший в немецком Леверкузене, завершился со счетом 1:2.

Как отмечает РБК, это первая победа «Локомотива» на выезде в Лиге чемпионов за последние 17 лет.

«Локомотив» в Лиге чемпионов выступает в группе D, в которую также попали «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

1 октября «Локомотив» сыграет против «Атлетико».