Крупнейший производитель троллейбусов в России уволил более половины сотрудников

Завод по производству троллейбусов и электробусов «Тролза» в городе Энгельс Саратовской области уволил более половины сотрудников за полгода после ввода режима простоя на предприятии в связи с нехваткой оборотных средств.

Как заявил ТАСС гендиректор завода Сергей Ключарев, в настоящее время штат сотрудников предприятия составляет 350 человек. В марте на «Тролзе» работали 800 человек.

Завод «Тролза» считается крупнейших производителем троллейбусов в России. 70% российских троллейбусов создаются на этом заводе.

В середине марта 2019 года «Тролза» перешел на особый режим работы, столкнувшись с нехваткой оборотных средств. Тогдашнего директора предприятия Ивана Котвицкого обвинили в даче взятки в два миллиона рублей сотрудникам налоговой инспекции, чтобы снизить сумму неуплаченных налогов. Проверка выявила на заводе неуплату налогов на 90 миллионов рублей.