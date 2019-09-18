Бывший футболист «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен. Ему было 43 года.

В октябре 2013 года Риксену был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз.

Fernando Ricksen | 1976 — 2019 Rangers Football Club (Official)

За «Зенит» Риксен выступал с 2006 по 2009 год. В составе клуба он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА.

Риксен выигрывал чемпионат Нидерландов с «АЗ Алкмаар» и чемпионат Шотландии с «Рейнджерс» (дважды). За сборную Нидерландов Риксен сыграл 12 матчей.

Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы. Обычно от выявления первых признаков до смерти проходит от трех до пяти лет.