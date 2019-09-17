Житель Чехии приковал себя цепями к памятнику маршалу Коневу в Праге

30-летний житель северной Чехии по имени Михал Шулц приковал себя цепями к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу на площади Интербригады в Праге, пишет издание iDNES.cz.

Таким образом он выразил протест против решения муниципальных властей о переносе памятника.

Шулц заявил журналистам, что ситуация вокруг памятника касается и его лично, поскольку его дед участвовал в боях Второй мировой войны. По его мнению, личность Конева может вызывать противоречивые суждения, но советские солдаты помогли освободить многих людей от фашизма.

Акция Шулца проходила 16 сентября. Полиция не стала задерживать активиста, поскольку он не нарушал общественный порядок. Через некоторое время он самостоятельно завершил акцию и покинул площадь Интербригады.

В начале сентября городской совет депутатов Праги постановил перенести памятник Коневу с площади Интербригад в музей. На площади планируется возвести новый памятник освободителям Праги от нацизма.