«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Лионе, завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» попал в Лигу чемпионов как победитель прошлого сезона чемпионата России по футболу. Клуб из Петербурга попал в одну группу с «Лионом», португальской «Бенфикой» и немецким «РБ Лейпциг».

2 октября «Зенит» сыграет в Петербурге против «Бенфики».