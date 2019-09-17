Власти США подали иск к Сноудену из-за выхода его мемуаров

Власти США подали судебный иск к бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену из-за выхода его книги «Личное дело», сообщается на сайте Минюста США.

Авторы иска считают, что Сноуден нарушил соглашения о неразглашении с ЦРУ и АНБ, выпустив книгу и сделав публичные заявления о разведке.

Истцы не пытаются запретить продажи книги Сноудена, а требуют, чтобы все средства, вырученные от ее продажи, передали властям США.

В ответ на иск Эдвард Сноуден опубликовал в твиттере ссылку на Amazon, где можно купить его книгу. «Правительство не хочет, чтобы вы читали эту книгу», — написал Сноуден.

Книга «Личное дело» поступила в продажу 17 сентября.

Читайте также ЦРУ однажды проговорилось о тотальной слежке, а в АНБ украденные откровенные фото сделали офисной валютой Эдвард Сноуден выпустил книгу воспоминаний