В Афганистане террористы взорвали бомбу на предвыборном выступлении президента. Погибли 25 человек
Источник: 1TV
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В Афганистане в провинции Парван произошел взрыв бомбы во время предвыборного мероприятия с участием президента страны Ашрафа Гани.
Бомба была прикреплена к полицейской машине, которая взорвалась у входа на мероприятие. В результате инцидента погибли 25 человек, еще 31 получил ранения, президент и его окружение не пострадали.
Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.
Выборы президента запланированы на 28 сентября. Ранее представители «Талибана» заявляли о намерении сорвать голосование