В Афганистане террористы взорвали бомбу на предвыборном выступлении президента. Погибли 25 человек

В Афганистане в провинции Парван произошел взрыв бомбы во время предвыборного мероприятия с участием президента страны Ашрафа Гани.

Бомба была прикреплена к полицейской машине, которая взорвалась у входа на мероприятие. В результате инцидента погибли 25 человек, еще 31 получил ранения, президент и его окружение не пострадали.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Выборы президента запланированы на 28 сентября. Ранее представители «Талибана» заявляли о намерении сорвать голосование