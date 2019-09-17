Клинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, которым владел бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань и члены его семьи.

Как сообщили в Генпрокуратуре, изъято имущество, «полученное из непредусмотренных законом источников».

В доход государства обратили , в том числе два детсада, детскую поликлинику и общественную баню. Кроме того, изъяты четыре автомобиля и имущество на пять миллиардов рублей, конфискованное ранее. Стоимость всего имущества оценивают в девять миллиардов рублей.

Александр Постригань возглавлял Клинский район с 1992 по 2014 год, затем три года был местным депутатом. Задержан в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий и должностном подлоге при сдаче жилого дома.