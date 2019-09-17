Прокурор в Нью-Йорке запросил декларации Трампа за восемь лет из-за дела порноактрисы Сторми Дэниелс

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший в конце августа потребовал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа за период с 2011 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Соответствующий запрос направлен в американское представительство компании Mazars, которая готовила финансовую отчетность для Трампа, его семьи и бизнеса. Прокурор запросил данные о налоговых отчислениях президента США и его компании Trump Organization.

Как отмечает NYT, прокурор запросил эту информацию из-за утверждений, что адвокат Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе за молчание о сексуальной связи с Трампом (президент все отрицал).

Прокурор собирается проверить, нарушала ли эта выплата законы штата Нью-Йорк. В частности, его интересует, законно ли эту компенсацию отнесли к судебным издержкам. В Нью-Йорке подача такой ложной информации считается преступлением.

Дональд Трамп стал первым президентом США со времен администрации Ричарда Никсона, который отказался раскрыть свою налоговую декларацию. Он не стал делать этого из-за продолжающегося аудита своих финансов.