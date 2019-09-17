Партия Нетаниягу не смогла получить парламентское большинство на первых повторных выборах в Израиле

Правая партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу может получить от 31 до 33 мест в Кнессете Израиля, а его правоцентристский блок — от 54 до 57 мест. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные трех опросов избирателей, проведенных на выходе с участков.

Из данных экзит-поллов следует, что партия «Кахоль-Лаван» Бени Ганца может получить от 32 до 34 мест в парламенте, а его лево-центристский блок — до 58 мест.

Ни Нетаниягу, ни Ганц, судя по прогнозам, не получат большинство в Кнессете: для победы нужно 61 из 120 мест, отмечает Haaretz.

Окончательные итоги выборов подведут днем 18 сентября.

В Израиле прошли первые в истории повторные выборы в Кнессет. Их назначили после того, как Биньямин Нетаниягу не смог сформировать новую правительственную коалицию.

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