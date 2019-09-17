На учениях под Смоленском бронетранспортер сбил двух росгвардейцев. Один из них погиб
Источник: Смоленская народная газета
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На учениях в Смоленской области бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщает «Смоленская народная газета».
По данным издания, инцидент произошел 16 сентября. Во время учений взорвалась одна из мин, из-за чего возникла дымовая завеса, и водитель БТР не заметил идущих впереди саперов. Один из них получил легкие травмы, второй впоследствии скончался.
В пресс-службе Росгвардии «Интерфаксу» подтвердили гибель сотрудника и сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.