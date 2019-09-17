Минкульт передумал давать деньги на проект «Территории» на Камчатке из-за июньской постановки с целующимися однополыми парами

Театральный фестиваль-школа «Территория» отменил запланированный на конец сентября проект «Территория. Камчатка». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

Проект был отменен из-за того, что министерство культуры отказалось выделять ранее согласованные с Минфином субсидии для проведения фестиваля. Как отмечается в пресс-релизе, это произошло за день до вылета участников из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

По данным «Медузы», на фестиваль должны были выделить 50 миллионов рублей. Источники издания сообщили, что действия Минкульта могут быть связаны с июньской постановкой Gogol School на фестивале «Таврида 5.0», в которой однополые пары целовались под чтение Конституции (показ не был публичным, на него не продавались билеты). Школу современного танца на «Тавриде» организовывал фестиваль «Территория».

Фестиваль «Территория. Камчатка» должен был начаться 21 сентября. Он предполагал проведение 11 спектаклей и концертов, а также крупную выставку Московского музея современного искусства. Фестиваль на Камчатке был инициирован одним из директоров «Территории», актером Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций.

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