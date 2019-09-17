Главу Sputnik Moldova задержали по делу о краже миллиарда долларов из молдавских банков

Сотрудники национального центра Молдавии по борьбе с коррупцией задержали 17 сентября руководителя информационного агентства Владимира Новосадюка.

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, Новосадюк подозревается в причастности к действиям группы лиц, которые привели к краже одного миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

В настоящее время задержанный дает показания следователям.

Обновлено. Владимира Новосадюка отпустили под подписку о невыезде. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег через структуры молдавского бизнесмена и политика .