Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Футболист Александр Кокорин, освободившийся 17 сентября из колонии, заключил новое соглашение с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил его адвокат Юрий Падалко.

Он также напомнил, что у Павла Мамаева, который также вышел из колонии по УДО, продолжает действовать контракт с клубом «Краснодар».

Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены к полутора годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве за две драки, которые они устроили в центре Москвы в октябре 2018 года. В одной из них пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, в другой — чиновник Минпромторга Денис Пак.

В начале сентября суд разрешил им условно-досрочно освободиться из колонии в Белгородской области.