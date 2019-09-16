Умер старейший актер «Ленкома» Юрий Колычев

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в Москве на 91-м году жизни, сообщается на сайте театра «Ленком».

Колычев служил в «Ленкоме» более 60 лет. Он был старейшим актером театра.

Юрий Колычев родился в 1928 году в Москве в семье поэта Осипа Колычева. Он закончил Высшее Театральное училище имени Щепкина, а затем поступил на службу в Малый театр, а с 1957 года — в «Ленком».

Колычев известен по ролям в таких спектаклях Анатолия Эфроса и Марка Захарова, как «104 страницы про любовь», «Мольер», «Тиль», «В списках не значился», «Диктатура совести», «Поминальная молитва», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Вишневый сад».