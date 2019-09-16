Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat
Продюсер Тимур Бекмамбетов выпустил сериал для платформы Snapchat, сообщает ТАСС.
Сериал «Dead of Night» снят в вертикальном формате. Он основан на одноименной книге и рассказывает о девушке, которая попала в зомби-апокалипсис. Всего в нем десять серий по 4-5 минут, премьера первой из них состоялась 16 сентября.
В российском Snapchat сериал пока не доступен. Ведутся переговоры о возможной трансляции «Dead of Night» на других платформах.
Фильм сделан в придуманном Бекмамбетовым формате screenlife — события зрители видят исключительно на экране телефона главной героини. «Героиня снимает и транслирует все, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни», — привели в пресс-службе слова Тимура Бекмамбетова.