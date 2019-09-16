Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах во «ВкусВилле»

Сбербанк запустил услугу снятия наличных с банковской карты в сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», сообщает РБК.

Сервис уже доступен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области. «ВкусВилл» планирует полностью подключиться к проекту до конца 2019 года (у сети около тысячи магазинов).

Снять наличные могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, выпущенных любыми российскими банками, при безналичной оплате покупки на кассе. Покупатель может снять любую сумму, кратную 100 рублям, до пяти тысяч рублей.

О планах запуска подобного сервиса Сбербанком стало известно еще в начале 2018 года. Технологию снятия наличных на кассах магазинов также ранее тестировала платежная система Mastercard.