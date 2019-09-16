Рабочие General Motors в США объявили общенациональную забастовку. На работу не вышли 50 тысяч человек, закрылись 33 завода

Рабочие заводов General Motors 16 сентября не вышли на работу в рамках общенациональной забастовки.

Забастовка была вызвана неудачей на переговорах профсоюза с руководством компании о новом четырехлетнем трудовом соглашении. В ней принимают участие около 50 тысяч человек по всей стране — из-за забастовки остановилась работа на 33 заводах.

В последний раз общенациональная забастовка рабочих GM происходила в 2007 году. Тогда она продлилась два дня.