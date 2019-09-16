При ремонте в новосибирском вирусологическом центре произошел взрыв газа и пожар. Один человек пострадал

Взрыв газового баллона произошел в одном из корпусов государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом «Интерфаксу» рассказал Николай Красников, мэр наукограда Кольцово Новосибирской области, где располагается научный центр.

По его словам, хлопок газа случился во время ремонта при подготовке к покрасочным работам в корпусе. Следом за взрывом произошел пожар на площади около 30 квадратных метров. В результате пострадал один рабочий, он госпитализирован с ожогами.

Красников утверждает, что угрозы безопасности нет, поскольку биологически опасных веществ в помещении не было.

Центр «Вектор» был создан в 1974 году как закрытый институт по разработке вакцин и средств защиты от бактериологического и биологического оружия. В институте хранится одна из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других.