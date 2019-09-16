Правительство утвердило правила погашения части ипотеки за рождение третьего ребенка
Правительство России утвердило правила по выплате до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита многодетным семьям, где родился третий или последующие дети. Об этом сообщается на сайте Минфина, разработавшего правила.
В программе смогут участвовать россияне, у которых был ипотечный кредит при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022-го. Также программа затронет семьи, усыновивших третьего и последующих детей.
Чтобы получить выплату, нужно передать пакет документов организации, выдавшей ипотечный кредит. Та, в свою очередь, передаст их в «Дом.РФ», который после проверки осуществит выплату.
В феврале 2019 года президент России Владимир Путин предложил выплачивать многодетным семьям по 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Путин предлагал, чтобы это правило распространялось на тех, у кого родился третий ребенок после 1 января 2019 года.