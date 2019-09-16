Минюст предложил, чтобы впервые осужденные находились в колониях-поселениях вместе с теми, кто ранее уже сидел

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, отменяющий запрет на совместное содержание в колониях-поселениях людей, осужденных впервые, и тех, кого ранее уже судили.

Сейчас Уголовно-исполнительный кодекс РФ предписывает, чтобы содержались отдельно от тех, кто ранее отбывал лишение свободы и был осужден за преступление, совершенное по неосторожности, и тех, кого перевели в колонию-поселение из колоний общего и строгого режима.

В Минюсте заявили, что законопроект направлен на «сохранение социально полезных связей осужденных». В ведомстве пояснили, что из-за действующего правила заключенных приходится направлять в колонии в других регионах.

Минюст предлагает, чтобы впервые осужденные и заключенные, которых ранее лишали свободы, сидели в одной колонии-поселении, но проживали и работали отдельно друг от друга.