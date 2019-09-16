Фильм Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» о воображаемом Гитлере победил на фестивале в Торонто
Источник: TIFF
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Фильм новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» получил Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто.
Комедийная драма Вайтити рассказывает историю 10-летнего мальчика Джоджо в нацистской Германии, который заводит себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера.
Главные роли в фильме исполнили Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон. Мировая премьера картины состоится 18 октября.