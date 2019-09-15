Зарплаты голливудских актеров оказались на 20% выше, чем у актрис. За последние 35 лет этот разрыв не сократился

Зарплаты актеров-мужчин в Голливуде стабильно выше, чем у женщин. К такому выводу пришли исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера, сообщает The Guardian.

В рамках работы были изучены данные по зарплатам актеров, снявшихся в 1343 фильмах в период с 1980 по 2005 год. Авторы исследования подчеркнули, что с течением времени разрыв в зарплатах практически не менялся.

Исследование показало, что в целом участвующим в фильмах женщинам платят на 56% меньше, чем мужчинам. Если при этом учитывать объективные факторы, оказывающие влияние на гонорар — например, популярность и статус актеров, наличие наград и предыдущих успешных проектов — различие составляет около 20%: женщины получают на 1,1 миллиона долларов за фильм меньше, чем мужчины, имеющие сравнимую популярность.

В рейтинге Forbes самым высокооплачиваемым актером за последний год стал Дуэйн Джонсон, заработавший 89,4 миллиона долларов. Скарлетт Йоханссон, возглавившая аналогичный рейтинг актрис, заработала 56 миллионов — это меньше, чем любой из первой пятерки наиболее высокооплачиваемых актеров.

В 2016 году в Голливуде случился крупный скандал, после того как издание Variety опубликовало данные о контрактах исполнителей главных ролей в фильме «Афера по-американски». Кристиан Бэйл и Брэдли Купер получили по 2,5 миллиона долларов и 9% от сборов, в то время как гонорар Эми Адамс составил 1,25 миллионов и 7% от сборов, при том что все трое провели на площадке одинаковое количество дней.