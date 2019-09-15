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В Кемерово открыли сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Источник: Интерфакс
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В Кемерово на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк. Он получил название «Сквер ангелов». 

В память о погибших в парке высажены 60 сосен — по числу жертв пожара. Там также есть фонтан, музыкальная ротонда и православная часовня. 

«Наша задача была открыть не место скорби, а силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов», — заявил [губернатор Кемеровской области Сергей] Цивилев.

Интерфакс

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Из 60 погибших в результате пожара 37 были детьми.

Первоначально открытие сквера было запланировано на сентябрь 2018 года, но его несколько раз откладывали из-за продолжавшихся работ по сносу остатков здания.

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