В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами гниющего картофеля

В Челябинской области четыре человека погибли, отравившись парами гниющего картофеля. Как сообщает местное управление СК, это произошло при очистке помещения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, три тела были обнаружены в подвале частного дома в поселке Магнитка. Еще один человек подавал признаки жизни и был госпитализирован, но позже умер в больнице.

СК отмечает, что среди погибших был 16-летний подросток.