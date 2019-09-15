Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу. США показали на турнире худший результат в своей истории

Сборная Испании стала чемпионом мира по баскетболу. В финале ЧМ, проходившего в Китае, испанцы со счетом 95:75 обыграли сборную Аргентины.

Испания выиграла чемпионат мира второй раз в истории. Впервые испанцы стали чемпионами в 2006 году.

Сборная США, не проигрывавшая до чемпионата мира на протяжении 13 лет, заняла по итогам турнира седьмое место. Это худший результат за всю историю команды.

Сборная России не смогла преодолеть групповой этап турнира.