Самого опытного российского космонавта отчислили из отряда по состоянию здоровья

60-летний Федор Юрчихин, самый опытный из действующих российских космонавтов, отчислен из отряда по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение приняла медицинская комиссия ЦУП.

Юрчихин впервые полетел в космос в 2002 году. В общей сложности он совершил пять полетов и провел на орбите 672 суток и 21 час, девять раз он выходил в открытый космос.

Всего в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь являются кандидатами.