Самого опытного российского космонавта отчислили из отряда по состоянию здоровья
Источник: РИА Новости
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60-летний Федор Юрчихин, самый опытный из действующих российских космонавтов, отчислен из отряда по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение приняла медицинская комиссия ЦУП.
Отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин устранить замечания, командир отряда ответил, что решение комиссии окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии.
Юрчихин впервые полетел в космос в 2002 году. В общей сложности он совершил пять полетов и провел на орбите 672 суток и 21 час, девять раз он выходил в открытый космос.
Всего в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь являются кандидатами.