В Ярославской области столкнулись автобус и грузовик, погибли не менее семи человек

В Ярославской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД РФ.

Авария произошла на 20-м километре трассы Ярославль — Иваново. В столкновении виноват водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, заявили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции и МЧС, в результате ДТП семь человек погибли и 21 пострадал (среди пострадавших один ребенок). В свою очередь департамент здравоохранения Ярославской области сообщил ТАСС о девяти погибших.

Обновлено. Число пострадавших выросло до 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.