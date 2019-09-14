«Не смогу перешагнуть через свою совесть». Ведущая бурятского телеканала уволилась из-за разгона митинга в Улан-Удэ

Ведущая бурятского телеканала АТВ Анна Зуева уволилась из-за . Об этом Зуева написала в фейсбуке.

«Разгон мирных жителей Росгвардией и захват депутата Народного Хурала Баира Цыренова почти никто из местных СМИ не освещал. И я осознала, что после увиденного [в Улан-Удэ] не смогу красиво и непринужденно рассказывать своим телезрителям о суперреспублике от [губернатора Бурятии] Алексея Цыденова и городе для людей от [мэра Улан-Удэ] Игоря Шутенкова», — заявила Зуева.

10 сентября, накануне увольнения, журналистка выложила на свой ютьюб-канал видео разгона акции протеста в Улан-Удэ; она сняла этот сюжет для Общественного телевидения России. «Сибирь.Реалии» отмечают, что Зуева стала практически единственным журналистом из Бурятии, сделавшим репортаж о протестах в Улан-Удэ.

Росгвардия Бурятии разогнала мирную акцию протеста на площади Советов Анна Зуева — ОТР Бурятия

В разговоре с «Сибирь.Реалии» Зуева сказала, что решение уволиться приняла сама, без давления со стороны руководства АТВ. «Все, что происходило в Улан-Удэ, было очень страшно. И я поняла, что не смогу завтра выйти на АТВ, чтобы красиво и непринужденно рассказывать о жизнерадостных новостях. Не смогу перешагнуть через свою совесть», — сказала журналистка.