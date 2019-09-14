Дональд Трамп заявил о гибели сына Осамы бин Ладена в результате спецоперации США

Хамза бин Ладен, сын убитого лидера «Аль-Каеды» Осамы бин Ладена, погиб в результате спецоперации США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Спецоперация проводилась в регионе Афганистана и Пакистана. Когда был убит Хамза бин Ладен, не уточняется.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишила „Аль-Каиду“ одного из лидеров и подорвала символическую связь с его отцом, но и препятствовала активности группировки», — заявил Трамп.

В марте 2019 года Госдепартамент США объявил, что выплатит вознаграждение в миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бин Ладена. В июле американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Хамза бин Ладен мертв. The New York Times писала, что он погиб в результате операции с участием США в 2017 или 2018 году.

Хамза бин Ладен — младший сын убитого лидера «Аль-Каеды», один из более 20 его детей. Сообщалось, что он был женат на дочери одного из террористов, захвативших самолеты во время теракта 11 сентября.

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