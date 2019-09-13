Умер фотожурналист Чарли Коул, лауреат премии World Press Photo за снимок «Неизвестный бунтарь». Ему было 64 года.

Коул умер на индонезийском острове Бали, где жил на протяжении последних 15 лет.

Фотография была сделана с балкона гостиницы «Пекин» 5 июня 1989 года во время . В странах Запада фото стало символом ненасильственной борьбы против коммунистической власти в Китае. В самом Китае снимок, как и практически вся информация о протестах, находится под запретом; в частности, его нельзя найти с помощью интернет-поисковиков.

Вместе с Чарли Коулом аналогичные снимки сделали еще четыре фотографа, но только он один получил премию World Press Photo в 1989 году. Наиболее тиражируемым с течением времени стал снимок корреспондента AP Джеффа Уайднера.

Личность человека, изображенного на фото, до сих пор не установлена, его судьба также неизвестна.