СК расследует дело о незаконном переводе пенсионных накоплений 500 тысяч россиян в НПФ. Ущерб может составить миллиарды рублей

Следственный комитет занимается расследованием незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды.

Уголовное дело, как стало известно «Коммерсанту», возбуждено по статье мошенничество в особо крупном размере.

Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома из ПФР в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. На документах по переводу пенсионных средств стоят поддельные подписи и печати нотариусов.

В махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ, пишет «Коммерсант», но в уголовном деле пока подозреваемых нет.

Издание отмечает, что российское законодательство не позволяет однозначно ответить на вопрос, меняется ли право собственности пенсионных накоплений при переводе их из Пенсионного фонда России в НПФ. Согласно одному закону, все средства в системе обязательного пенсионного страхования являются федеральной собственностью, согласно другому — при переводе в частный фонд пенсионные накопления становятся собственностью НПФ.

НПФ «Согласие», пишет «Коммерсант» фигурирует еще в одном аналогичном расследовании, которое ведет следственный департамент МВД. Ряд лиц, связанных с деятельностью этого фонда, обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ. Ущерб оценивается в 11 миллиардов рублей.