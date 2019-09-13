Правительство объявило об эксперименте по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября 2019-го по 31 мая 2020 года пройдет эксперимент, в рамках которого велосипеды и велосипедные рамы будут маркированы средствами идентификации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Участие в эксперименте добровольное. Маркировать предлагается двухколесные и трехколесные велосипеды, в том числе для доставки грузов, а также велосипеды с двигателем и рамы, сказано в постановлении правительства.

Эксперимент направлен на то, чтобы подтверждать подлинность велосипедов и рам, помешать их незаконному ввозу в Россию, а также стандартизировать процедуру учета оборота этих товаров.

В России объем импортных поставок велосипедов в 2018 году превышал внутреннее производство в полтора раза, сказано в исследовании РБК. Лидером поставок стал Китай (более 85%).