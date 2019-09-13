Никита Лихачев покинул пост главного редактора TJournal
Источник: TJournal
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Главный редактор и сооснователь издания TJournal Никита Лихачев покинул свой пост.
«Захотелось попробовать себя в чем-то новом… Пора развиваться дальше и мне, и TJ», — написал он в комментарии на сайте издания.
Лихачев останется совладельцем компании «Комитет», которая управляет сайтами vc.ru, TJ и DTF. О своем новом месте работы он объявит позже.
Новым руководителем TJ станет Сергей Звезда, который до этого занимал пост заместителя главного редактора.