Никита Лихачев покинул пост главного редактора TJournal

Главный редактор и сооснователь издания TJournal Никита Лихачев покинул свой пост.

«Захотелось попробовать себя в чем-то новом… Пора развиваться дальше и мне, и TJ», — написал он в комментарии на сайте издания.

Лихачев останется совладельцем компании «Комитет», которая управляет сайтами vc.ru, TJ и DTF. О своем новом месте работы он объявит позже.

Новым руководителем TJ станет Сергей Звезда, который до этого занимал пост заместителя главного редактора.