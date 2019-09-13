Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты

Минздрав России разработал законопроект, устанавливающий акцизы на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Она сказала, что 12 сентября введение акцизов обсуждали на заседании правительства. «Мы очень надеемся, что в этом направлении работа будет завершена», — сказала она.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, вводящий понятие «электронные курительные изделия». Авторы документа предлагают приравнять такие изделия и кальяны к табачной продукции, а также ограничить их продажу и использование.

В мае правительственная комиссия одобрила законопроект Минфина, относящий электронные системы доставки никотина к подакцизным товарам.