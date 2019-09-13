Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет. На 13,5 тысячи рублей

Материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8%, сумма выплаты оставит 466 617 рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, будет проиндексирован как размер выдаваемых сертификатов, так и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.

В настоящий момент размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Предыдущий раз материнский капитал индексировали в 2015 году, тогда сумму выплаты повысили на 5,5%.

Программа материнского капитала — единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка — действует в РФ с 2007 года. Использовать материнский капитал можно на строго определенные цели.