Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

Администрация Twitter заблокировала официальные аккаунты Коммунистической партии Кубы и ее лидера Рауля Кастро. Помимо этого, блокировке подверглись учетные записи дочери Кастро и ряда журналистов официальных кубинских СМИ.

Как отмечает Reuters, блокировка произошла на фоне обращения к нации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе из-за санкций США.

Представитель Twitter, комментируя блокировки, сослался на политику компании, направленную против манипулирования общественным мнением, которая запрещает пользователям искусственно выводить в топ какие-либо темы с использованием сети аккаунтов.

МИД Кубы назвал действия Twitter «очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины».