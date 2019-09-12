Сотрудникам метро Рима предъявили обвинения из-за аварии эскалатора, в которой пострадали фанаты ЦСКА

Полиция Рима задержала четверых транспортных сотрудников в связи с поломкой эскалаторов на двух станциях городского метрополитена. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники.

Двоих сотрудников метро и двоих представителей транспортной компании ATAC обвинили в мошенничестве и действиях, которые привели к травмам людей.

Как отмечает ANSA, расследование проливает свет на аварию, произошедшую в октябре 2018 года на станции метро «Репубблика», в которой пострадали около 20 фанатов российского футбольного клуба ЦСКА.

Внимание! На видео показано происшествие, в результате которого серьезно пострадали люди. В ролике содержится нецензурная лексика.

Ранее итальянские чиновники говорили, что в аварии могут быть виноваты болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч Лиги чемпионов. Тогдашний глава МВД Италии Маттео Сальвини говорил, что поломка произошла из-за «десятка пьяных псевдофанатов», прыгавших на эскалаторе.